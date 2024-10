Governo talibã do Afeganistão quer proibir publicação de imagens de seres vivos na imprensa

O governo talibã do Afeganistão se comprometeu nesta segunda-feira (14) a aplicar gradualmente uma lei que proíbe a publicação de imagens de qualquer ser vivo nos meios de comunicação.

"A lei se aplica em todo Afeganistão (...) e será aplicada gradualmente", declarou à AFP o porta-voz do Ministério da Propagação da Virtude e Prevenção do Vício, Saiful Islam Khyber. Ele afirmou que as imagens de seres vivos são contrárias à lei islâmica.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O governo talibã promulgou recentemente um pacote de 35 artigos de lei para "promover a virtude e prevenir o vício" entre a população, em conformidade com a 'sharia' (lei islâmica) imposta desde seu retorno ao poder no Afeganistão em 2021.