Google e startup Kairos assinam acordo de energia nuclear

"Acreditamos que a energia nuclear tem um papel crítico para desempenhar no apoio ao nosso crescimento limpo e na entrega dos avanços da IA", disse o diretor sênior de energia e clima da Google durante uma coletiva de imprensa.

O acordo para comprar energia de reatores construídos pela Kairos Power veio apenas algumas semanas após a notícia de que a usina de Three Mile Island, local do pior acidente nuclear dos Estados Unidos, irá reiniciar suas operações para fornecer energia à Microsoft.

A Google assinou, nesta segunda-feira (14), um acordo para obter eletricidade de pequenos reatores nucleares, com o objetivo de ajudar a alimentar sua inteligência artificial (IA).

Gigantes da tecnologia como Microsoft, Amazon e Google estão expandindo rapidamente suas capacidades de data centers para atender às necessidades computacionais da revolução da IA, enquanto também buscam fontes de eletricidade em todo o mundo.

O primeiro de uma série de pequenos reatores modulares (SMR na sigla em inglês) desenvolvidos pela Kairos como resultado do acordo com a Google deve entrar em operação até o final desta década, segundo as empresas.

Pequenos reatores adicionais devem começar a operar até 2035, gerando um total combinado de 500 megawatts de potência.