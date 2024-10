Fifa é denunciada por sindicatos de jogadores e ligas devido ao calendário sobrecarregado

Os principais organismos que representam os jogadores de futebol e as ligas nacionais da Europa apresentaram, nesta segunda-feira (14), uma denúncia à Comissão Europeia, acusando a Fifa de abusar da sua posição dominante sobre as mudanças no calendário internacional de jogos e à contínua expansão dos torneios. A filial europeia da FIFPro, as ligas europeias reunificadas e a liga espanhola (LaLiga) anunciaram, durante uma coletiva de imprensa conjunta em Bruxelas, que o órgão dirigente do futebol mundial "abusa de um óbvio conflito de interesses" ao ser um "regulador e, pelo menos ao mesmo tempo, organizador de competições" em violação do direito europeu. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A FIFPro é o sindicato global dos jogadores, enquanto as ligas europeias reúnem mais de mil clubes de 33 países europeus.

Segundo estes órgãos, as regras e o comportamento da Fifa "prejudicam os interesses econômicos das ligas nacionais, assim como a saúde e a segurança dos jogadores do futebol europeu". "Se faz necessária a ação judicial perante a Comissão Europeia para salvaguardar o setor do futebol europeu", acrescentaram. A Fifa é acusada especialmente de não consultar as recentes mudanças no calendário, como a introdução de um Mundial de Clubes com 32 times no final da temporada.

Algo que o organismo mundial do futebol nega, citando, pelo menos, uma reunião comum em que seu presidente Gianni Infantino participou com os dirigentes da FIFpro e os da Associação de Jogadores de Futebol Profissional (PFA), o sindicato dos jogadores de Inglaterra e País de Gales, que aconteceu em Manchester em 2022. A primeira edição do Mundial de Clubes ampliado acontecerá nos Estados Unidos entre junho e julho do próximo ano, com a expectativa da participação de 12 clubes europeus. Assim, muitos jogadores serão obrigados a jogar num período em que poderiam estar aproveitando as férias, um ano antes da próxima Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, ser ampliada para 48 seleções.