Estreito de Taiwan, rota marítima estratégica e fonte de tensões há décadas

Taiwan fica a 130 km do continente, mas algumas ilhas taiwanesas menores, como Kinmen e Matsu, ficam a uma curta distância da costa chinesa.

- Por que é importante? -

Mais de 20% do comércio marítimo internacional passa pelo estreito. Esse tráfego representou cerca de 2,45 trilhões de dólares em 2022 (12,78 trilhões de reais na cotação da época), segundo o instituto americano Center for Strategic and International Studies.