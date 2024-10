Cubanos protestam em Havana em solidariedade ao povo palestino

"Estamos aqui para apoiar a justa reivindicação do povo palestino, por sua soberania, sua liberdade [...] e contra a cruzada genocida que Israel pratica com o povo palestino", disse à AFP Michel Mariño, um estudante cubano de relações internacionais de 20 anos.

A marcha, inicialmente convocada para 7 de outubro por ocasião do primeiro aniversário do ataque do Hamas em território israelense, foi adiada por causa da passagem do furacão Milton, que provocou inundações no calçadão de Havana, onde estava prevista.

O ataque do Hamas deixou 1.206 mortos em Israel, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseado em números oficiais israelenses, que inclui sequestrados que morreram em cativeiro.

A ofensiva israelense em retaliação a esses atos matou mais de 42.289 palestinos na Faixa de Gaza, segundo dados do Ministério da Saúde do Hamas.