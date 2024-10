China bate recorde e usa 125 aviões de guerra em grande exercício militar ao redor de Taiwan

A China bateu recorde e utilizou, ao todo, 125 aviões de guerra em um exercício militar de grande escala ao redor de Taiwan e ilhas periféricas, nesta segunda-feira, 14. A ação simulou o fechamento de portos importantes e evidenciou a situação tensa na região do Estreito de Taiwan, disseram autoridades.

Em comunicado, o Escritório de Assuntos de Taiwan da China disse que as atividades eram "uma punição" pela fabricação contínua do presidente taiwanês, Lai Ching-te, do "absurdo da 'independência de Taiwan'". Em discurso no Dia Nacional, Lai Ching-te declarou seu compromisso de "resistir à anexação ou invasão" da China. Fonte: Associated Press.