'Caso Hermosilla': o escândalo que abala a elite chilena

Um áudio vazado para a imprensa no Chile provocou o maior escândalo de corrupção desde o retorno da democracia em 1990. O caso "Hermosilla" atingiu há 11 meses a elite política, empresarial e judicial de um país valorizado internacionalmente por sua transparência. - Gênese - É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em novembro do ano passado, o veículo investigativo Ciper divulgou o áudio de uma conversa gravada sem ordem judicial entre o renomado advogado Luis Hermosilla, sua colega Leonarda Villalobos e o empresário Daniel Sauer, investigado por fraude.

"Aqui estamos cometendo um 'hueva' (algo) que é um crime", ouve-se Hermosilla dizer sobre o pagamento de subornos para salvar Sauer da prisão. A Justiça apreendeu o telefone do advogado. A imprensa teve acesso ao conteúdo e o escândalo foi crescendo aos poucos. Quase um milhão de páginas de transcrições revelam os vínculos do advogado com a elite política, econômica e judicial, e as suas manobras para distorcer a justiça em benefício dos seus poderosos clientes.

O caso Hermosilla "nos mostra como uma parte da elite resolve certos problemas e como administra os interesses econômicos. Nesses esforços há muita trapaça, tráfico de influência e corrupção", explica à AFP Nicolás Sepúlveda, jornalista investigativo que revelou a trama. O escândalo desencadeou um terremoto político e é comparado ao gerado pela Odebrecht, a gigante brasileira da construção que obteve contratos públicos milionários em vários países em troca de financiar políticos ilegalmente. "É o maior caso de corrupção da história recente do nosso país, uma rede muito profunda de corrupção de colarinho e gravata que tem buscado corromper diferentes instituições do Estado", descreveu Camila Vallejo, porta-voz do governo do esquerdista Gabriel Boric que até agora não parece envolvido no caso.

- Danos - Doze pessoas estão sendo investigadas. Os três protagonistas do áudio estão presos, além do ex-chefe da Polícia Civil, Sergio Muñoz, acusado de fornecer informações sigilosas. A juíza do Supremo Tribunal, Ángela Vivanco, foi destituída do cargo na quinta-feira por seus vínculos com o advogado e agora enfrenta um julgamento de impeachment no Congresso, que pode inabilitá-la para cargos públicos.

Jean Pierre Matus, membro do tribunal superior composto por 21 juízes, também enfrenta um processo de destituição por possível tráfico de influências. O caso abalou as fibras de um país que, segundo a ONG Transparência Internacional, é o 29º do mundo e o segundo da América Latina com menos corrupção. - Danos políticos -

As mensagens reveladas com o caso Hermosilla – assessor do governo do direitista Sebastián Piñera na época – mostram que Guerra atuou em conjunto para encerrar o caso em 2018. "Nos 25 anos de existência do Ministério Público não houve acusação de corrupção desta magnitude contra uma autoridade tão relevante", reconheceu o procurador nacional, Ángel Valencia. As farpas também atingem o falecido ex-presidente Piñera.