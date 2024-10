Canadá expulsa embaixador indiano investigado por morte de líder separatista

O Canadá anunciou, nesta segunda-feira (14), a expulsão do embaixador e cinco diplomatas indianos do país, segundo uma fonte governamental, em um momento no qual a polícia local diz ter "provas" do envolvimento do governo de Nova Delhi em casos de "intimidação, perseguição, extorsão e coação" em território canadense.

A Índia anunciou horas antes que estava retirando seu principal diplomata no Canadá porque ele estava sendo investigado, juntamente com outras autoridades, pelo assassinato de um líder separatista sikh no ano passado.

“Não acreditamos no compromisso do atual governo canadense de garantir sua segurança”, disse o Ministério das Relações Exteriores da Índia em um comunicado.