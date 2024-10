Canadá e Índia expulsam diplomatas em tensão por assassinato de separatista sikh em 2023

Canadá e Índia expulsaram mutuamente seus embaixadores nesta segunda-feira, depois que Nova Délhi declarou que seu enviado foi citado como "pessoa de interesse" em uma investigação sobre o assassinato no ano passado de um dirigente separatista sikh.

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse, nesta segunda-feira (14), que a Índia cometeu "um erro fundamental" ao atacar os canadenses na disputa pelo assassinato de um separatista sikh em Vancouver no ano passado, que levou ambos os países a expulsarem seus embaixadores.

A ministra disse que tomou a decisão por "numerosas provas, claras e concretas que permitem identificar seis pessoas de interesse no caso Nijjar" e pela falta de colaboração da Índia que recusou suspender a imunidade diplomática de seus representantes.

A Índia indicou previamente que retirava seu embaixador e outros cinco diplomatas do Canadá por essa investigação.

O assassinato em 2023 do cidadão canadense Hardeep Singh Nijjar azedou as relações entre os dois países.

A expulsão mútua de seus diplomatas de mais alto escalão constituiu em uma escalada maior do conflito.

O primeiro-ministro canadense afirmou antes que havia "acusações críveis" que vinculam a inteligência indiana com o crime cometido em Vancouver.

"Não temos fé no compromisso do atual governo canadense para garantir sua segurança", disse o Ministério das Relações Exteriores indiano em comunicado.

"Portanto, o Governo da Índia decidiu retirar o alto comissário [Sanjay Kumar Verma] e outros diplomatas e funcionários", acrescentou.

Também classificou de "absurdas" as acusações de que a Índia estava envolvida no assassinato e assinalou uma "estratégia para difamar a Índia com fins políticos".