Caminhoneiro que atropelou ciclista Davide Rebellin é condenado a quatro anos de prisão

O caminhoneiro, funcionário de uma empresa de Recke, próximo a Münster (no norte da Alemanha), atropelou Rebellin em uma rotatória quando o ciclista treinava, no dia 30 de novembro de 2022, em Montebello Vicentino, comuna da região do Vêneto, província de Vicenza.

O motorista não parou e foi identificado por câmeras de vigilância situadas próximas ao local do acidente, antes de ser preso na Alemanha em junho de 2023.

Rebellin morreu instantaneamente aos 51 anos, causando uma grande comoção no ciclismo e no esporte italiano.