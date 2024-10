Alemanha condena ex-agente da Stasi a 10 anos de prisão por assassinato

Em um julgamento histórico, Martin Naumann, de 80 anos, tornou-se o primeiro ex-agente da Stasi condenado por assassinato, quase 35 anos após a queda do Muro de Berlim.

Os promotores pediram uma sentença de 12 anos de prisão para Naumann, que se recusou a depor no tribunal, embora os seus advogados tenham negado as acusações.

Agora adultas, as três foram chamadas para depor no julgamento contra Naumann.

Três meninas que voltavam de uma viagem escolar presenciaram o assassinato no posto fronteiriço, conhecido como "palácio das lágrimas" pelas tristes despedidas que ocorreram no local.

A defesa argumentou que não havia provas de que tenha sido Naumann quem disparou ou que a morte constituísse homicídio doloso e não culposo, caso em que o prazo de prescrição teria expirado.

Pelo menos 140 pessoas morreram ao tentar atravessar o Muro de Berlim entre 1961 e 1989, e outras centenas morreram ao tentar fugir da Alemanha Oriental por outros meios.

A condenação de Naumann tem "grande significado simbólico" nos esforços alemães para reparar as injustiças da ditadura comunista, disse Daniela Muenkel, diretora dos arquivos da Stasi em Berlim, à AFP antes do anúncio da decisão do tribunal.