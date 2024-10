Sabalenka vence Zheng e é campeã do WTA 1000 de Wuhan

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 2 do mundo, adiou o sonho da chinesa Zheng Qinwen (N.7) de conquistar um título jogando em casa ao vencer a final do WTA 1000 de Wuhan neste domingo (13).

Sabalenka fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 5-7 e 6-3, em duas horas e 36 minutos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com o título, a bielorrussa de 26 anos chega à reta final da temporada colocando pressão sobre a número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek, que não participou do torneio na China, ficando a menos de 100 pontos de alcançá-la no ranking da WTA.