Presidente da Ucrânia acusa Coreia do Norte de enviar tropas para o Exército russo

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, acusou, neste domingo (13), a Coreia do Norte de enviar tropas para reforçar o Exército russo, que desde 2022 realiza uma invasão à Ucrânia.

"Estamos observando uma aliança cada vez maior entre a Rússia e regimes como o da Coreia do Norte", declarou Zelensky em sua mensagem vespertina. "Já não se trata apenas de transferir armas. Na verdade, trata-se de transferir pessoas da Coreia do Norte para as forças armadas do ocupante", acrescentou.

