Navio da Vergonha: o que a embarcação transporta para que nenhum porto queira recebê-la

Apesar de ter registro em Portugal e navegar com a bandeira portuguesa no mastro, o MV Kathrin pertence a um armador alemão. A embarcação está sendo impedida de atracar em diversos portos do Mar Adriático e Mediterrâneo pela suspeita de estar transportando explosivos que seriam usados em territórios palestinos contra o Hamas.

Os portos da Namíbia, em Montenegro (que seria o destino original), Eslovênia, Croácia e da ilha de Malta já proibiram o navio de atracar.

Desde que partiu do porto de Hai Phong, no Vietnã, no fim de julho, MV Kathrin passou a ser monitorado pela Anistia Internacional. Seu armador alega que a embarcação precisa parar em algum porto para repor os suprimentos e trocar a tripulação. No momento, ele navega sem rumo definido.

Conforme a Anistia Internacional, o carregamento fere a legislação do Direito Internacional Humanitário (DIH) que proíbe a transferência de armas para partes envolvidas em conflitos armados quando houver risco de execuções em massa e crimes de guerra. Por isso, começaram a pressionar o governo português para cassar o registro do navio.