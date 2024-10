Inglaterra vence Finlândia fora de casa na Liga das Nações

A Inglaterra, que vinha de derrota para a Grécia (2 a 1) em Wembley, se recuperou e venceu neste domingo (13) a Finlândia por 3 a 1, em Helsinque, pela quarta rodada da segunda divisão da Liga das Nações da Uefa.

Depois de vencer os dois primeiros jogos em casa, contra Irlanda (2 a 0) e Finlândia (2 a 0), a seleção inglesa do técnico interino Lee Carsley, conseguiu uma terceira vitória para alcançar no topo da tabela do grupo 2 a Grécia, que enfrenta a Irlanda ainda neste domingo.

O atacante do Manchester City Jack Grealish abriu o placar depois de receber na área e tocar na saída do goleiro (18'), e o lateral do Liverpool Trent Alexander-Arnold ampliou a vantagem em bela cobrança de falta (74').