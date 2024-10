Hezbollah ameaça Israel com novos ataques se ofensiva no Líbano prosseguir

O grupo islamita pró-Irã Hezbollah ameaçou Israel com novos ataques se a ofensiva no Líbano prosseguir, depois que um ataque com drones matou neste domingo quatro soldados em uma base perto da cidade israelense de Haifa.

O Hezbollah “promete ao inimigo que o que presenciou hoje no sul de Haifa não é nada comparado ao que o aguarda se continuar com sua agressão ao nosso povo nobre e querido".

O Exército israelense informou que quatro soldados morreram no bombardeio com drones, a ação mais letal contra Israel desde que o país intensificou seus ataques contra o Hezbollah no Líbano, em 23 de setembro.