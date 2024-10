Exército israelense diz ter capturado combatente do Hezbollah em túnel no sul do Líbano

O Exército israelense afirmou neste domingo (13) que capturou um combatente do Hezbollah em um túnel no sul do Líbano, o primeiro anúncio desse tipo desde que lançou a sua ofensiva terrestre em 30 de setembro.

"Os soldados descobriram a entrada de um túnel subterrâneo em um prédio" que leva a uma área onde um combatente do movimento islamista libanês Hezbollah "estava instalado com armas e material", diz um comunicado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Exército indicou que o miliciano se rendeu aos soldados, mas não especificou quando foi capturado.