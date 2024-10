Dezenas de milhares de pessoas deslocadas pelo transbordamento de dois rios na Nigéria

As equipes de resgate no estado de Kogi têm ajudado os moradores a se afastarem da confluência dos rios Níger e Benue para acampamentos de deslocados ou cidades próximas.

"A situação está muito ruim agora, o rio Níger está subindo", disse Mahmud.

O comissário de informação de Kogi, Kingsley Femi Fanwo, afirmou que os acampamentos de deslocados estão "lotados" e estimou que mais de um milhão de pessoas poderiam estar nas áreas afetadas.

As inundações têm aumentado no último mês, afetando áreas densamente povoadas, incluindo partes da capital do estado, Lokoja.