Biden visitará Alemanha na sexta-feira, segundo fonte do governo alemão

O presidente americano, Joe Biden, visitará a Alemanha na próxima semana, disse uma fonte do governo alemão neste domingo (13), depois que o presidente suspendeu uma visita planejada para esta semana devido ao furacão Milton.

Biden "virá a Berlim na sexta-feira", declarou a fonte, especificando que a visita durará um dia.

O presidente americano se reunirá com o chefe do governo alemão, Olaf Scholz, e com o presidente, Frank-Walter Steinmeier, segundo a imprensa alemã.