Amandine Henry anuncia aposentadoria da seleção francesa de futebol feminino

A meio-campista Amandine Henry, que joga no Toluca do México, anunciou aposentadoria da seleção francesa neste domingo (13), aos 35 anos, depois de 109 jogos pelas 'Bleues'.

"Tive a imensa honra de vestir esta camisa, o orgulho de defender nossas cores com fervor e a felicidade de dividir momentos inesquecíveis com as minhas companheiras", escreveu a jogadora em sua conta no Instagram.

O último jogo de Henry pela seleção foi na vitória por 2 a 1 sobre a Nova Zelândia na terceira rodada da fase de grupos dos Jogos Olímpicos de Paris. Nas quartas de final, em que a França foi eliminada pelo Brasil (1 a 0), ela ficou no banco de reservas.