Quantas crianças morreram no ataque do Hamas de 7 de outubro em Israel?

No ataque de 7 de outubro, os milicianos assassinaram civis em massa e tomaram reféns, queimaram casas e atacaram localidades com uma variedade de armas de pequeno calibre ou disparando foguetes.

Um ano depois da incursão letal de milicianos do Hamas no sul de Israel, em 7 de outubro de 2023, segue circulando todo tipo de versão sobre o número de crianças assassinadas. Uma contagem da AFP estabelece que 37 menores morreram, entre eles dois bebês.

No kibutz Nir Oz, o corpo de Omer Kedem Siman Yov, de 2 anos, foi encontrado queimado junto aos de suas irmãs, as gêmeas Shahar e Arbel, de 5 anos, e os de seus pais.

No total, 37 menores, incluindo 13 de menos 13 anos, foram assassinados em 7 de outubro, de acordo com os dados oficiais israelenses, dos kibutz atacados e de depoimentos nos veículos de comunicação.

A situação de outras duas crianças de 5 anos, Ariel e Kfir Bibas, de 4 anos e de 9 meses, sequestrados no kibutz Nir Oz ao lado de seus pais, segue sem estar clara.

Os menores faziam parte de um grupo de 13 pessoas sequestradas pelos milicianos islamistas e encontradas mortas logo depois em uma casa bombardeada por um tanque israelense no kibutz Beeri.

As autoridades precisaram de mais de um mês, com a ajuda de arqueólogos, para buscar entre as cinzas da casa incendiada e poder confirmar a morte de Liel.

No total, 10 menores morreram em Beeri em 7 de outubro e outros dez foram levados como reféns para Gaza, de acordo com a contagem da AFP.

No kibutz Nir Oz, o corpo de Noya Dan, de 13 anos, foi identificado em 18 de outubro junto ao de sua avó franco-israelense Carmela Dan, com quem havia passado a noite.