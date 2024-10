Manchester City anuncia português Hugo Viana como novo diretor esportivo para 2025

Viana, ex-jogador da seleção portuguesa, "começará seu trabalho em tempo integral no segundo semestre de 2025, mas vai colaborar com Txiki nos peses precedentes para garantir uma transição tranquila".

"Depois de 12 anos repletos de títulos no Etihad Stadium, Txiki deixará o cargo atual após o Mundial de Clubes da Fifa e será sucedido por Hugo Viana, do Sporting de Portugal”, informou o City em comunicado.

O clube inglês anunciou uma homenagem a Begiristain o término da temporada.

Txiki Begiristain chegou ao Manchester City em 2012, depois de exercer o mesmo cargo no Barcelona entre 2003 e 2010, e foi quem convenceu o técnico Pep Guardiola a assumir o comando da equipe inglesa em 2016.

Ambos foram companheiros de equipe quando jogadores no Barça, no início dos anos 1990. Quando Guardiola foi técnico do time catalão (2008-2012), Begiristain era o diretor esportivo do clube.