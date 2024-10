Israel enfrenta onda de indignação após novo ataque contra capacetes azuis no Líbano

Israel enfrenta, nesta sexta-feira (11), uma onda de indignação internacional por ter atacado, pelo segundo dia consecutivo, a força de paz da ONU no Líbano, que pede um cessar-fogo "imediato" na guerra entre o país governado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o movimento islamista Hezbollah. O Exército israelense, que afirma ter disparado contra uma "ameaça" próxima à posição das forças da ONU, garantiu que está conduzindo uma investigação "em profundidade" para estabelecer os detalhes do ocorrido. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil, na sigla em inglês) afirmou que seu quartel-general sofreu nesta sexta-feira "explosões pela segunda vez em 48 horas" e que dois capacetes azuis do Sri Lanka ficaram feridos, depois que dois soldados indonésios ficaram feridos ontem.

O ataque contra a Unifil gerou fortes reações a nível internacional. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu a Israel, seu aliado, que pare de disparar contra as forças de paz. Reunido com seus colegas em uma cúpula no Chipre, o chefe de governo da Espanha, Pedro Sánchez, instou a comunidade internacional a deixar de fornecer armas a Israel e exigiu "o cessar de todo tipo de violência" contra a Unifil. Sua contraparte italiana, Giorgia Meloni, considerou esses ataques "inaceitáveis", assim como o presidente francês Emmanuel Macron, que acrescentou que a França "não vai tolerar" novos incidentes desse tipo.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que o incidente constitui "uma violação do direito humanitário internacional", enquanto a Unifil assinalou que essas ações "representam um grande risco para as forças de paz". Os incidentes ocorrem após Israel intensificar a campanha militar contra a milícia libanesa Hezbollah, aliada do Irã, em 23 de setembro, e uma semana depois de iniciar incursões terrestres no Líbano. - Líbano pede cessar-fogo 'imediato' -

O primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati, pediu nesta sexta-feira ao Conselho de Segurança da ONU um cessar-fogo "imediato" entre Israel e o Hezbollah, depois de Beirute ter sido atingida na quinta-feira pelo mais letal bombardeio israelense, com 22 mortes, desde a escalada do conflito. Além disso, o Líbano reportou as mortes de dois de seus soldados em bombardeios israelenses contra o sul do país. Mikati pediu que o Exército libanês e as forças de paz sejam os únicos efetivos posicionados no sul do país e afirmou que o "Hezbollah está de acordo", embora não tenha se pronunciado a respeito.

Em uma mensagem difundida em árabe e hebraico nesta sexta, o movimento islamista libanês pediu aos israelenses que permaneçam afastados de sítios militares nas áreas residenciais do norte do país para "preservar suas vidas". O enviado especial dos Estados Unidos, Amos Hochstein, disse que Washington trabalha "sem parar" em um cessar-fogo. "Queremos que todo o conflito termine", disse ele em Washington ao canal de televisão libanês LBC. No Líbano, um país mergulhado em uma crise institucional e econômica, o poder e a influência do Hezbollah, que é formado por uma milícia, mas também por um partido político com uma importante representação parlamentar, se consolidaram.

O Hezbollah abriu uma frente contra Israel há um ano para apoiar o Hamas, contra quem o Exército israelense entrou em guerra após o ataque brutal do grupo islamista palestino em 7 de outubro de 2023. Desde então, mais de 2.100 mortes foram registradas no Líbano, das quais 1.200 ocorreram após a intensificação dos bombardeios israelenses em 23 de setembro, segundo um levantamento realizado pela AFP com base em números oficiais. A ONU registrou cerca de 700.000 deslocados internos no Líbano devido à violência, e 400.000 pessoas fugiram para a Síria.