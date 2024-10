Zelensky conversa com o papa no Vaticano

É a segunda audiência privada que Zelensky teve no Vaticano com o papa, depois da realizada em maio de 2023, que durou 40 minutos.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, foi recebido nesta sexta-feira(11) pelo papa Francisco no Vaticano, no âmbito da sua breve visita a várias capitais da Europa Ocidental, onde espera obter mais apoio contra a invasão russa.

Zelensky também deve encontrar uma delegação diplomática da Santa Sé, liderada pelo cardeal italiano Pietro Parolin, secretário de Estado e número dois no Vaticano.

O último encontro entre os dois ocorreu em junho deste ano, durante a cúpula do G7, no sudeste da Itália. Desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022, Francisco multiplicou os apelos à paz, sem sucesso e com atritos ocasionais com Kiev.

Em março, Jorge Bergoglio desencadeou uma crise diplomática entre Kiev e o Vaticano ao apelar à Ucrânia para "levantar a bandeira branca e negociar".