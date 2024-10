Wanda, a máquina que impede que toneladas de lixo cheguem ao mar do Panamá

Todos os tipos de resíduos descem pelos rios próximos e, se nada os impedir, vão parar na costa desta cidade situada às margens do Pacífico.

Uma gigantesca máquina hidráulica chamada Wanda evitou que centenas de toneladas de lixo acabassem nos manguezais próximos à capital do Panamá.

O lixo é levado pela corrente do rio San Juan até uma barreira que atravessa o canal. Lá, vários trabalhadores separam os resíduos, que são encaminhados por uma longa esteira até um enorme contêiner para serem reciclados.

"Capturamos 256 mil quilos de resíduos que estariam no mangue e no mar se não fosse Wanda" desde que começou a operar em setembro de 2022, disse à AFP Laura González, diretora executiva da Fundação Maré Verde, responsável pelo projeto.

A operação acontece às margens deste rio localizado em meio a uma área arborizada do excluivo bairro de Santa María.

- "Desastre inaceitável" -

Esta área costeira de mangue é um ponto de descanso vital para centenas de milhares de aves na sua rota migratória, mas está ameaçada pela poluição e pelo crescimento urbano.

Os especialistas estimam que 30% do lixo da Cidade do Panamá não é coletado e que cerca de 100 mil toneladas de lixo acabam no mar todos os anos em todo o país.