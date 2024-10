Turista morre e outros 12 são resgatados de mina de ouro desativada nos EUA

Uma pessoa morreu e 12 pessoas foram resgatadas após ficarem presas por cerca de seis horas no fundo de uma antiga mina de ouro no Colorado, nos Estados Unidos, quando um elevador apresentou mau funcionamento no local turístico, disseram as autoridades.

O elevador estava descendo para a Mina de Ouro Mollie Kathleen, perto da cidade de Cripple Creek, quando teve um problema mecânico cerca de 152 metros abaixo da superfície, criando um "perigo grave para os participantes", disse o xerife do Condado de Teller, Jason Mikesell. A identidade da vítima e causa de sua morte não foram imediatamente fornecidas.

Os 12 adultos que ficaram presos cerca de 305 metros abaixo do solo tiveram acesso à água e usaram rádios para se comunicar com as autoridades, que lhes disseram que havia um problema no elevador, disse Mikesell.