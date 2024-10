Trump visita a cidade que estigmatiza como exemplo de criminalidade de migrantes

Donald Trump voltará a atacar a imigração nesta sexta-feira (11) em uma cidade do Colorado, tomada, segundo ele, pela gangue venezuelana Trem de Aragua, apesar de as autoridades desmentirem essa alegação. Desde o início da campanha para as eleições de 5 de novembro, o ex-presidente e candidato republicano à Casa Branca tem afirmado que os Estados Unidos estão sendo invadidos por pessoas que chama de "selvagens" e "animais", que estão "matando" e "envenenando" o país. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Há várias semanas, um vídeo gravado em Aurora, no estado do Colorado, oeste do país, viralizou em alguns meios conservadores. Nele, aparecem latinos armados em um prédio.

Foi o suficiente para que simpatizantes da direita radical alegassem que a cidade estava sendo aterrorizada por migrantes latino-americanos. O proprietário dos apartamentos aumentou a polêmica ao afirmar que não podia realizar reparos devido à presença do Trem de Aragua. "Tirá-los será uma história sangrenta", disse Trump em agosto. "Não será fácil, mas vamos conseguir", acrescentou.

O bilionário republicano também espalhou o boato de que migrantes em situação irregular estavam comendo animais de estimação em uma cidade no estado de Ohio (meio-oeste). - Desmentidos - Tais afirmações, em ambos os casos, estão longe da realidade e foram desmentidas até por republicanos.

O prefeito conservador de Aurora, Mike Coffman, declarou que "os problemas enfrentados em algumas poucas propriedades (...) não se aplicam à cidade como um todo, nem à maior parte dela". A polícia local informou à AFP nesta semana que tem conhecimento apenas de casos isolados envolvendo membros dessa gangue na localidade. Trump falará em Aurora "sobre como deportará os migrantes ilegais criminosos e fará com que os Estados Unidos voltem a ser seguros", disse sua equipe de campanha.

A retórica anti-imigração de Trump tem aumentado. Esta semana, ele chegou a dizer que migrantes com antecedentes criminais levam "genes ruins" para o país. Com essa mensagem, espera mobilizar o eleitorado de alguns estados indecisos. A candidata democrata, a vice-presidente Kamala Harris, também se concentrará no oeste, onde vive grande parte da população latina do país, com um comício nesta sexta-feira no Arizona.

Esse é um dos sete estados-pêndulo, que não se inclinam claramente pelos democratas nem republicanos, e que provavelmente decidirão o vencedor das eleições, já que o voto é indireto. Harris conta com o apoio de pesos pesados de seu partido, como Barack Obama, que já atacou frontalmente Trump na quinta-feira na Pensilvânia, outro estado-chave, e irá para Arizona e Nevada. Outro ex-presidente democrata, Bill Clinton, fará campanha na Geórgia (sudeste).