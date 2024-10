Pedro Sánchez apela à comunidade internacional que não exporte mais armas para Israel

"Acredito que é urgente que, à luz de tudo o que está acontecendo no Oriente Médio, a comunidade internacional pare de exportar armas para o governo de Israel", declarou o líder socialista após ser recebido pelo papa Francisco no Vaticano.

O presidente de Governo espanhol, Pedro Sánchez, instou, nesta sexta-feira (11), a comunidade internacional a deixar de exportar armas para Israel, em plena escalada de seu conflito com o Hezbollah no Líbano.

“A posição do governo espanhol foi determinada desde o início, e não é contribuir de uma forma ou de outra para a escalada da violência e da guerra e sua expansão em Gaza, na Cisjordânia ou, neste caso, no Líbano”, continuou ele.

O presidente de Governo espanhol, que multiplica as críticas a Israel desde o início do conflito em Gaza há um ano, também reiterou a condenação do Executivo aos ataques sofridos pela força da ONU mobilizada no Líbano, a Unifil.

"Nos parece algo absolutamente condenável, rejeitável e que serve para nos recordar a urgência de acabar com a violência", explicou Sánchez, que, na quarta-feira, já havia qualificado de "invasão" a ofensiva israelense no Líbano.