Outros dois capacetes azuis são feridos em bombardeio israelense no Líbano, diz Unifil

A força da ONU no Líbano (Unifil) anunciou nesta sexta-feira (11) que dois soldados de paz do Sri Lanka foram feridos perto da fronteira com Israel e disse que os bombardeios do Exército israelense representavam “um risco muito grande” para suas tropas.

Dois outros soldados da paz indonésios foram feridos na quinta-feira após um bombardeio israelense contra a sede da Unifil.

O ataque provocou uma onda de indignação internacional.