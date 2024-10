Musk apresenta robotáxi da Tesla e promete que chegará ao mercado em 2027

Elon Musk finalmente revelou o robotáxi da Tesla na quinta-feira (10), um carro capaz de se dirigir sozinho que, segundo ele, chegará ao mercado em 2027, cerca de uma década depois que o bilionário prometeu pela primeira vez um veículo autônomo. O evento, chamado "We, Robot" ("Nós, robô" em tradução livre), em um jogo de palavras com a clássica obra de ficção científica de Isaac Asimov, "I, Robot" (Eu, robô), aconteceu nos estúdios da Warner Brothers, perto de Los Angeles. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O CEO da Tesla garantiu que seu carro sem volante ou pedais custará menos de US$ 30 mil (R$ 167 mil), carregará sem fio com tecnologia indutiva e será "entre 10 e 20 vezes mais seguro" do que carros dirigidos por humanos.

Musk é um 'showman' e também o homem mais rico do planeta. Suas habilidades para gerar expectativas ajudaram a transformar a Tesla na maior fabricante mundial de veículos elétricos e a disparar o preço das ações da empresa. "Em um mundo autônomo, o carro é como uma pequena sala de estar", explicou ao público. "Vocês estão sentados em uma salinha confortável e podem fazer o que quiserem enquanto estão nesta salinha confortável e, quando saírem, terão chegado ao seu destino", acrescentou.

No entanto, deu poucos detalhes técnicos sobre o veículo, com portas que abrem para cima e lembram o Delorean dos filmes "De Volta para o Futuro". Ele garantiu que a Tesla já tem 50 unidades e espera começar o próximo ano a direção "totalmente autônoma e sem supervisão" no Texas e na Califórnia com os modelos existentes, antes de passar à produção do que chamou de "cibertáxi". "Tenho tendência a ser um pouco otimista quanto aos prazos", reconheceu, ao mesmo tempo que garantiu que a produção começará "antes de 2027".

- "Robovan" e o robô Optimus - A apresentação, que começou com quase uma hora de atraso, estava repleta de imagens futurísticas, mas foi vaga. Musk também exibiu um grande veículo de transporte de passageiros que chamou de "Robovan".