Dois terços dos ingleses são favoráveis à morte assistida, tema de projeto de lei trabalhista

Quase dois terços dos ingleses e galeses são favoráveis à morte assistida para adultos com doenças terminais, segundo uma pesquisa publicada nesta sexta-feira (11), poucos dias antes da apresentação de um projeto de lei trabalhista sobre o assunto.

Um deputado trabalhista vai apresentar o projeto na quarta-feira à Câmara dos Comuns, que o debaterá em novembro e cujos detalhes são desconhecidos.

Segundo uma pesquisa com cerca de 2.000 pessoas realizada em setembro pelo Policy Institute e pelo grupo Complex Life and Death Decisions (CLADD) do King's College London, 63% dos entrevistados apoiam a legalização da assistência médica para morrer.