China está pronta para trabalhar com UE e consolidar relação positiva, diz Li Qiang

O primeiro-ministro da China, Li Qiang, disse em reunião com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que o país está pronto para trabalhar com a União Europeia e consolidar o "ímpeto de relações estáveis e positivas", de acordo com a Xinhua.

No encontro, que aconteceu nesta sexta-feira, 11, Li enfatizou a importância de aumentar a confiança entre os dois lados e fortalecer a cooperação "mutuamente benéfica". O premiê chinês disse que a China está pronta para fazer maiores contribuições para promover a causa da paz e do desenvolvimento global com a Europa.

Os comentários vieram após uma semana marcada por aumentos de tarifas em produtos de cada um dos lados. A UE decidiu seguir adiante com planos de aplicar tarifas de até 45% a veículos elétricos chineses pelos próximos cinco anos. Em retaliação, a China anunciou tarifas antidumping provisórias de 30,6% a 39% sobre o conhaque europeu.