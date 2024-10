Governo argentino anuncia 'teste de idoneidade' para 40 mil funcionários públicos

O governo da Argentina anunciou nesta quinta-feira (10) que vai submeter a um "teste de idoneidade" cerca de 40 mil funcionários públicos e exonerar aqueles que não conseguirem passar, disse o porta-voz da Presidência, Manuel Adorni.

O teste será obrigatório para todos os funcionários do Estado com contratos com vencimento em 31 de dezembro próximo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A assinatura de contratos é uma prática habitual no Estado argentino, onde convivem funcionários permanentes e outros cujos contratos são renovados todo fim de ano, uma situação de precariedade na qual podem permanecer por décadas.