Quatro pescadores que sobreviveram a furacão são resgatados no México

Quatro pescadores do estado de Yucatán, no sudeste do México, foram resgatados e levados ao porto nesta quarta-feira (9) após sobreviverem em alto-mar à passagem do poderoso furacão Milton pelo Golfo do México, antes de o fenômeno se dirigir aos Estados Unidos.

A imprensa mexicana transmitiu ao vivo o momento em que os homens foram recebidos em meio a gritos de comemoração e prantos de seus familiares e amigos em Puerto Progreso, onde, na segunda-feira à noite, o fenômeno meteorológico passou a uma distância de 60 quilômetros.

"Já estão vindo para Progreso", disse aos jornalistas Lilia Frías, secretária de Pesca de Yucatán, momentos antes de os pescadores chegarem rebocados por outra embarcação.