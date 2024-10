Polícia alemã desmonta acampamento pró-palestino ante visita de Greta Thunberg

"Acontecimentos recentes relacionados com Thunberg nos levaram a considerar que ela era uma participante disposta a recorrer à violência", justificou a polícia da cidade de Dortmund, no oeste da Alemanha.

A polícia argumentou que a ativista climática sueca, de 21 anos, participou de uma manifestação pró-palestina em Berlim na segunda-feira, aniversário do ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, que terminou em confrontos com a polícia.

A Alemanha, que se esforça para se redimir pelo Holocausto, destaca frequentemente o seu forte apoio a Israel e às comunidades judaicas em todo o mundo. O governo alemão instou Israel a cumprir o direito internacional no conflito de Gaza e apelou a um cessar-fogo naquele território e no Líbano.

Um porta-voz do grupo parlamentar conservador exigiu que Thunberg, fundadora do movimento de protesto "Fridays For Future", fosse proibida de entrar no país.

