Oktoberfest divulga balanço final: vendidos 7 milhões de litros de cerveja

Em torno de 6,7 milhões de pessoas compareceram ao megaevento em Munique, consumindo 7 milhões de canecas de cerveja. Polícia e equipes de emergência registram menos ocorrências do que o habitual.A Oktoberfest em Munique chegou ao fim neste domingo (06/10) com um clima um pouco mais ameno do que em anos anteriores. A edição de 2024 teve segurança reforçada em razão dos temores gerados por ataques ocorridos no país nos últimos meses e em meio a um acirramento das tensões resultantes das crises no Oriente Médio. Segundo os organizadores, em torno de 6,7 milhões de pessoas compareceram ao megaevento, consumindo cerca de 7 milhões de Mass, as famosas canecas de um litro de cerveja. O número de visitantes foi menor do que na edição de 2023, quando 7,2 milhões de pessoas estiveram na Oktoberfest. "A Oktoberfest deste ano foi particularmente tranquila", disse Clemens Baumgärtner, a autoridade municipal responsável pelo evento. "Apesar do alto número de visitantes, a quantidade de crimes e atendimentos médicos caiu. Nosso conceito de segurança funcionou, com o apoio da polícia, do corpo de bombeiros e de nossos parceiros." Os organizadores disseram que, como de costume, a maioria dos visitantes era mesmo de Munique e do estado da Baviera. O festival, porém contou com um grande número de visitantes estrangeiros vindos, na maioria, dos Estados Unidos, Itália, Reino Unido, Áustria, Polônia, França, Suíça, Espanha e Holanda, além de um aumento sem precedentes de turistas da Índia. Menos cerveja, mais refeições Apesar do alto preço das canecas de um litro, que em alguns casos chegava a 15 euros (R$ 90), as vendas de cerveja fluíram normalmente, ainda que menos do que no ano passado. Em torno de 98 mil canecas foram apreendidas pela segurança na saída do evento. Por outro lado, as vendas de refeições aumentaram 9%. "O campeão de vendas invicto continua sendo o frango assado", disseram os organizadores. As bebidas não alcoólicas também estavam "em alta demanda como no ano anterior". As mais populares foram água mineral, uma mistura de suco de maçã e água com gás e uma mistura de cola e refrigerante de laranja conhecida como Spezi. A cerveja sem álcool representou em torno de 4% a 5% do total das vendas de cerveja. "As tendas estavam cheias, mas não superlotadas. A atmosfera era, na maior parte, festiva e alegre, mas relaxada", disseram os organizadores. Os dias mais movimentados foram durante os três fins de semana do período em que transcorreu a Oktoberfest, principalmente os sábados. Os organizadores disseram que, pelo segundo ano consecutivo, toda a eletricidade usada no local foi proveniente de fontes renováveis. Menos crimes e atendimentos médicos A polícia de Munique relatou uma redução de aproximadamente 25% nos crimes durante o período da Oktoberfest, em comparação ao ano anterior. O festival teve segurança reforçada este ano após o ataque a faca em Solingen, em agosto, no qual três pessoas morreram. Havia também preocupações com potenciais crimes de motivação política, em parte em razão dos conflitos no Oriente Médio. As equipes médicas relataram uma queda de 29% nos atendimentos em comparação a 2023. Apenas seis menores de idade precisaram de atendimento depois de ingerirem álcool em excesso. Achados e perdidos O serviço de achados e perdidos do evento recebeu em torno de 3.500 ítens, sendo que cerca de 800 deles foram devolvidos aos seus donos. Entre os objetos perdidos estavam cerca de 700 carteiras, 700 peças de roupa, 500 carteiras de identidade, 315 celulares, 300 pares de óculos ou de óculos de sol, 160 bolsas e 60 guarda-chuvas. Entre itens mais curiosos estavam 16 conjuntos de Lederhosen – as tradicionais calcas de couro bávaras –, um conjunto de algemas de metal leves e vários pares de sapatos femininos, que se supõem terem sido abandonados por mulheres que compraram sandálias de souvenir nas barracas do evento. A alta nas vendas de Trachtenhüte [chapéus tradicionais de pano da Baviera] registrada pelos comerciantes de souvenirs, se refletiu no alto número de chapéus entregues aos achados e perdidos. Das cinco alianças perdidas no evento, apenas três haviam sido recuperadas até o domingo. rc (AFP, DPA)