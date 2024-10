Moçambique abre votação para eleger presidente e Parlamento em clima de tensão

Mais de 17 milhões de pessoas deste país do sul da África foram convocadas a votar até 18h00 (13h00 no horário de Brasília).

As últimas eleições, em 2019, em que Frelimo obteve 73% dos votos, foram marcadas por irregularidades. O partido está no poder há meio século.

O candidato do Frelimo, Daniel Chapo, de 47 anos, é um ex-governador provincial sem experiência no governo federal e aparece como favorito.

As eleições ocorrem em um contexto de pessimismo econômico e um clima de medo devido aos ataques jihadistas no norte do país, que frustram a esperança de gerar riqueza a partir das jazidas de gás natural no oceano Índico.

Três candidatos concorrem pela oposição: Ossufo Momade, da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo); Lutero Simango (MDM, centro-direita) e Venâncio Mondlane, que recentemente se separou do Renamo.