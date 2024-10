Itália busca consolidação e Alemanha reconstrução na Liga da Nações

A pausa para os jogos das seleções está de volta, com as potências europeias disputando a 3ª e 4ª rodadas da Liga das Nações, que servirá para a Itália colocar à prova sua renovada equipe, para a Alemanha avançar na sua reconstrução, apesar das lesões, e para a França iniciar a era pós-Griezmann.

Para enfrentar Bósnia e Herzegovina e Holanda, o treinador tampouco poderá contar com talentos ofensivos como Kai Havertz, Jamal Musiala e Niclas Füllkrug, todos com problemas físicos.

As baixas também atrapalharam o projeto de renovação de Julian Nagelsmann na 'Mannschaft', sendo a mais sensível a do goleiro titular Marc-André ter Stegen, que vai perder o restante da temporada devido a uma grave lesão sofrida durante um jogo do Barcelona.

A Espanha, campeã europeia de 2024, não escapou à série de lesões neste início de temporada dos campeonatos europeus: às ausências de longa duração do 'maestro' Rodri e do lateral Dani Carvajal, se somou no último minuto a do jovem Nico Williams, uma das sensações da última Eurocopa e que foi cortado na terça-feira devido a desconfortos físicos.

A 'Roja', que é também a atual campeã da Liga das Nações depois de ter conquistado o título em 2023, começou a campanha com um empate na visita à Sérvia (0-0) e uma vitória por 4 a 1 sobre a Suíça, também fora de casa. Os próximos duelos serão em Múrcia e Córdoba contra Dinamarca e Sérvia, respectivamente.

- Duelos de artilheiros -