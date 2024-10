Hezbollah afirma que repeliu duas tentativas de incursão israelense no sul do Líbano

O movimento islamista Hezbollah disse nesta quarta-feira que repeliu duas tentativas de incursão de soldados israelenses no sul do Líbano.

Em dois comunicados diferentes divulgados na madrugada desta quarta-feira, o movimento pró-Irã indicou que as tropas israelenses tentaram entrar nos setores fronteiriços do Líbano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No primeiro comunicado, o movimento anunciou que os seus combatentes detonaram "um artefato explosivo contra uma força inimiga israelense" e entraram em "confronto com ele(Exército israelense) enquanto tentava se infiltrar na região fronteiriça de Blida" no sudeste.