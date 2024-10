Hezbollah aceitou cessar-fogo com Israel no dia da morte de seu líder, diz fonte libanesa

O Hezbollah informou às autoridades libanesas que aceitou o acordo de cessar-fogo com Israel no dia em que o seu líder, Hassan Nasrallah, foi morto em um ataque israelense, disse uma fonte do governo libanês à AFP nesta quarta-feira (9). Até então, a poderosa formação apoiada pelo Irã condicionava qualquer cessar-fogo no Líbano à cessação dos combates em Gaza entre o seu aliado palestino, o Hamas, e o Exército israelense. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Hezbollah abriu uma frente no sul do Líbano contra Israel há um ano para apoiar o Hamas, cujos ataques de 7 de outubro em Israel desencadearam a guerra em Gaza.

"No dia 27 de setembro, o Hezbollah informou oficialmente o Governo libanês, por meio do presidente do Parlamento, Nabih Berri, que aceitava a iniciativa internacional de cessar-fogo", disse esta fonte, que não quis ser identificada. O primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, estava naquele dia na ONU, onde França e Estados Unidos, acompanhados por países árabes, iniciaram uma proposta internacional para um cessar-fogo de 21 dias. Mikati informou os seus interlocutores sobre a posição do Hezbollah, disse esta fonte, e os negociadores internacionais também aguardavam a aprovação do governo israelense.

No entanto, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou em um discurso no mesmo dia na ONU que continuaria atacando o Hezbollah no Líbano. Logo após terminar o seu discurso, a força aérea israelense realizou um poderoso ataque nos subúrbios ao sul de Beirute, um reduto do Hezbollah, no qual o seu líder foi morto. Desde a morte de Nasrallah, o governo libanês "não tem mais contato com o Hezbollah", disse a fonte.