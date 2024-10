Forte tempestade solar deverá impactar Terra a partir de quinta-feira

"A previsão atual é que chegue amanhã pela manhã até o meio-dia, no horário do Leste, e talvez continue até o dia seguinte", disse Shawn Dahl, do Centro de Previsão Meteorológica Espacial dos Estados Unidos, em uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira.

Quando as EMCs colidem com a magnetosfera da Terra, podem criar tempestades geomagnéticas.

Segundo Dahl, a Agência Federal para a Gestão de Emergências (FEMA), já sob pressão pelas consequências do furacão Helene e pela proximidade do furacão Milton, foi informada, assim como as empresas que gerenciam a rede elétrica americana, para que possam tomar medidas de mitigação, se necessário.

Não será possível fazer previsões mais exatas até cerca de 15 ou 30 minutos antes do impacto, quando cruzarem com os satélites de monitoramento.

Essas tempestades podem perturbar os satélites que orbitam a Terra e afetar tecnologias como sinais de rádio e sistemas de posicionamento GPS.

De acordo com especialistas, as auroras serão mais visíveis longe das luzes das cidades, em céus o mais escuros possível, para aqueles que vivem em latitudes adequadas, potencialmente tanto ao sul quanto ao norte da Califórnia ou do Alabama, nos Estados Unidos.

As pessoas podem usar suas câmeras ou telefones para observar o fenômeno, pois as atuais imagens digitais muitas vezes conseguem capturar as auroras, mesmo quando o olho nu não as enxerga.