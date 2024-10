Em 'Blitz', Steve McQueen mostra a 'perversidade' da guerra sob olhar de um menino

Ele foge quando é levado com outros meninos para a área rural, longe dos combates, e embarca em uma corrida frenética para encontrar sua mãe, interpretada por Saoirse Ronan, e seu avô, vivido pelo músico Paul Weller, no leste de Londres.

Para Steve McQueen, de 55 anos, que também assina o roteiro do filme, pôr um menino no centro da história foi como usar "uma página em branco" para mostrar a "perversidade" da guerra.

"Com os adultos (...) há um momento no qual tendemos a olhar para o outro lado (...) ou a não escutar", explica o diretor, ganhador do Oscar por "12 anos de escravidão" (2013).

"Mas para um menino, as coisas são boas ou más, verdadeiras ou falsas. Tudo é motivo de reflexão", destaca.