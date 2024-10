Conferência internacional de apoio ao Líbano na França ocorrerá em 24 de outubro

"Esta conferência ministerial reunirá os Estados parceiros do Líbano, as Nações Unidas, a União Europeia e organizações internacionais, regionais e da sociedade civil", precisou o ministério em um comunicado.

A conferência internacional de apoio ao Líbano anunciada pelo presidente francês, Emmanuel Macron, ocorrerá no dia 24 de outubro e buscará o apoio da comunidade internacional às instituições e à população do país, anunciou nesta quarta-feira (9) o Ministério das Relações Exteriores da França.

A conferência também buscará "identificar formas de apoiar as instituições do Líbano, em particular as Forças Armadas libanesas, que garantem a estabilidade interna do país", acrescentou.

Israel começou, no dia 23 de setembro, a bombardear intensamente os redutos do movimento islamista libanês no sul e leste do Líbano, assim como nos subúrbios no sul de Beirute.

No dia 30 de setembro, o Exército israelense lançou uma ofensiva terrestre no sul do Líbano.

Israel afirma que seu objetivo é afastar os milicianos pró-iranianos de suas áreas de fronteira para reduzir as hostilidades e permitir que cerca de 60.000 habitantes do norte, que fugiram da violência, retornem para casa.