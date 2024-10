Chanceler iraniano viaja à Arábia Saudita para conversar sobre Líbano e Gaza

O porta-voz do ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmail Baghaei, afirmou na rede social X que a visita de Araghchi se concentraria em parar "o genocídio e a agressão do regime israelense" e tinha como objetivo "aliviar a dor e o sofrimento de nossos irmãos e irmãs de Gaza e do Líbano".

O chanceler iraniano se reuniu com o líder de fato do reino, o príncipe herdeiro Mohamed bin Salman, indicou a agência de notícias oficial saudita SPA.

O Exército israelense começou a bombardear intensamente, em 23 de setembro, os redutos do Hezbollah no sul e leste do Líbano, assim como nos subúrbios do sul de Beirute. E em 30 de setembro, os militares israelenses lançaram uma ofensiva terrestre no sul do país vizinho.

Tanto o Hamas quanto o Hezbollah fazem parte do chamado "eixo da resistência", uma rede de movimentos armados do Oriente Médio alinhados ao Irã, arqui-inimigo de Israel.

O Irã, de maioria xiita, e a Arábia Saudita, de maioria sunita, reataram suas relações diplomáticas em março de 2023 graças a um surpreendente acordo mediado pela China, após sete anos de ruptura.