Ativistas pró-palestinos cobrem obra de Picasso com foto de Gaza em Londres

O grupo chamado Youth Demand, que pede o fim da venda de armas para Israel, informou que os dois manifestantes colaram a fotografia no vidro protetor da obra "Maternidad", pintada pelo artista espanhol em 1901.

Duas pessoas cobriram brevemente, nesta quarta-feira (10), uma obra de Pablo Picasso na National Gllery de Londres com uma foto de uma mãe e uma criança feridos em Gaza, informaram, o museu e o grupo de ativistas.

Um dos manifestantes gritou "Free, free Palestina" (Palestina livre), no momento de sua detenção.

Durante sua prisão, no chão, o manifestante disse que o governo do Reino Unido é "cúmplice do genocídio" na Faixa de Gaza e que existe um forte apoio à campanha de parar a venda de armas a Israel.

Este grupo pró-palestino protagonizou, em julho, outro ato de protesto contra a venda de armas a Israel, no Cenotáfio de Londres, o memorial oficial aos mortos em conflitos na Grã-Bretanha, e planejava, neste mesmo mês, interromper o discurso do rei Charles III.