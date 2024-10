Arábia Saudita fracassa em tentativa de ocupar assento no Conselho de Direitos Humanos da ONU

A diretora do programa do Serviço Internacional para os Direitos Humanos, Tess McEvoy, afirmou que "quando lhes foi dada a possibilidade real de escolher, os Estados votaram contra o candidato menos merecedor, negando-se a conceder a poderosos atores que violam os direitos básicos uma maior capacidade de distorcer a seu favor os principais processos de direitos humanos".

Em contrapartida, Etiópia e Catar estão entre os novos membros escolhidos para fazer parte do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que tem sede em Genebra (Suíça), apesar das denúncias de ativistas sobre as violações cometidas nesses países.

Bolívia, Colômbia e México serão os novos membros da região da América Latina, que se somam a Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba e República Dominicana. Na Europa, foram escolhidos Espanha, Islândia e Suíça.

Os cinco postos vacantes na região Ásia-Pacífico foram para Chipre, Ilhas Marshall, Catar, Coreia do Sul e Tailândia. Já em relação à África, havia apenas cinco candidatos para as cinco vagas, o que significa que Benim, República Democrática do Congo, Etiópia, Gâmbia e Quênia vão ocupar postos no conselho no ano que vem.

