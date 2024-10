Ao menos quatro palestinos mortos por operação israelense na Cisjordânia

"Quatro mártires foram abatidos pelo ocupante em Nablus" e "foram trasladados ao hospital governamental Rafidia", afirmou o ministério palestino, precisando que as vítimas eram homens entre 31 e 43 anos.

A polícia israelense matou pelo menos quatro palestinos nesta quarta-feira (9), durante uma operação na cidade de Nablus, no norte da Cisjordânia ocupada, informou o Ministério palestino da Saúde, enquanto Israel reportou a morte de cinco "terroristas".

Entre os mortos está o chefe da brigada dos Mártires de Al Aqsa no campo de refugiados de Balata, adjacente a Nablus, segundo o comunicado.

"Os terroristas eliminados estavam envolvidos no planejamento e na execução de atividades terroristas contra civis e forças do exército", afirmaram os dois corpos de segurança.

As brigadas dos Mártires de Al Aqsa são o braço armado do Fatah, o partido do presidente palestino Mahmud Abás.

Segundo o governador de Nablus, Ghasan Daghlas, que reportou "quatro mártires", as vítimas eram "cidadãos comuns". "Eles foram mortos a sangue frio", disse à AFP, denunciando um "assassinato covarde e deliberado".

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza entre o Exército israelense e o movimento palestino Hamas, a violência entre palestinos e o exército e colonos israelenses se intensificou na Cisjordânia, ocupada por Israel desde 1967.