Uma em cada cinco crianças vive na extrema pobreza no Reino Unido, diz estudo

Mais de 9 milhões de pessoas, entre elas uma em cada cinco crianças, vivem em situação de extrema pobreza no Reino Unido, segundo o informe de uma ONG publicado nesta quarta-feira (8).

Catorze por centro da população residente no Reino Unido viviam diariamente situações de falta de alimentos e dificuldades para atender a suas necessidades básicas no fim de março de 2023, 1 milhão de pessoas a mais do que cinco antes antes, segundo o estudo da organização beneficente Trussell Trust.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O informe da ONG, que administra uma ampla rede de bancos de alimentos em todo o país, assinala que o fenômeno afeta especialmente a infância, com 3 milhões de crianças em situação de extrema pobreza.