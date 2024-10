Tiafoe se desculpa após xingar árbitro no Masters 1000 de Xangai

O tenista americano Frances Tiafoe, número 17 do mundo, pediu desculpas nesta terça-feira (8) depois de insultar o árbitro após sua derrota na terceira rodada do Masters 1000, em Xangai, diante do russo Roman Safiullin por 5-7, 7-5 e 7-6 (7/5).

"F... you man!" ("Vai se f..., cara!), disse o jogador de 26 anos, 13º cabeça de chave, diversas vezes e em tom cada vez mais veemente ao árbitro de cadeira no fim da partida.

A irritação começou após uma sanção imposta a Tiafoe por ultrapassar o tempo ao sacar quando estavam empatados em 5-5 no tie break do terceiro set.