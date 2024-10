Soldados norte-coreanos teriam morrido em combate na Ucrânia, diz Seul

A imprensa ucraniana afirmou neste fim de semana que seis oficiais norte-coreanos morreram na quinta-feira em um ataque ucraniano com mísseis perto de Donetsk, no leste da Ucrânia ocupado pela Rússia.

Há vários meses, especialistas afirmam que as forças russas deslocaram mísseis norte-coreanos na Ucrânia, algo que Moscou e Pyongyang negam.

Segundo Seul, a Coreia do Norte enviou milhares de contêineres com armas para a Rússia, a fim de que fossem utilizadas no conflito da Ucrânia.

A Coreia do Norte, que dispõe de armas nucleares, estreitou seus laços militares com Moscou nos últimos anos.

O presidente russo, Vladimir Putin, visitou Pyongyang em junho para assinar um acordo de defesa mútua com o líder norte-coreano, King Jong Un.